Тушева марья силова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1861
Отец ребёнка: Тушев егор иванович
Рождение ребёнка
09.08.1862
Отец ребёнка: Тушев егор иванович
Рождение ребёнка
21.11.1864
Дочь: Тушева екатерина егоровна
Отец ребёнка: Тушев егор иванович
Рождение ребёнка
10.02.1878
Отец ребёнка: Тушев егор иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушев егор иванович