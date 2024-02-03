Тушева марья силова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева марья силова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1861

Сын: Тушев василий егорович

Отец ребёнка: Тушев егор иванович

Рождение ребёнка
09.08.1862

Сын: Тушев максим егорович

Отец ребёнка: Тушев егор иванович

Рождение ребёнка
21.11.1864

Дочь: Тушева екатерина егоровна

Отец ребёнка: Тушев егор иванович

Рождение ребёнка
10.02.1878

Сын: Тушев гавриил егорович

Отец ребёнка: Тушев егор иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев егор иванович

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