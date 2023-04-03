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Бритоусов Терентий

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

14.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938

Отец: Бритоусов Дементий

Мать: Бритоусова Анастасия

Казахстан
Рождение ребёнка
06.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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