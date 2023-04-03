Бритоусов Терентий
Место рожденияКазахстан
Дата рождения14.02.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938
Отец: Бритоусов Дементий
Мать: Бритоусова Анастасия
Казахстан
Рождение ребёнка
06.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край