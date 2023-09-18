Востриков Виктор Васильевич
Место рожденияРоссия, Воронежская область, Новохоперский район, с.Иогановка
Дата рождения23.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935
Россия, Воронежская область, Новохоперский район, с.Иогановка
Рождение ребёнка
15.09.1959
Сын: Востриков Александр Викторович
Мать ребёнка: Александра Никитична
Рождение ребёнка
02.03.1965
Сын: Востриков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Александра Никитична
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Никитична
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно