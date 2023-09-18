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Востриков Виктор Васильевич

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Место рождения

Россия, Воронежская область, Новохоперский район, с.Иогановка

Дата рождения

23.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1935

Отец: Востриков Василий Михайлович

Мать: Вострикова Елена Никитична

Россия, Воронежская область, Новохоперский район, с.Иогановка
Рождение ребёнка
15.09.1959

Сын: Востриков Александр Викторович

Мать ребёнка: Александра Никитична

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1965

Сын: Востриков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Александра Никитична

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Никитична

Смерть
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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