Сычёв Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Сычёв Василий
Мать: Сычева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1938
Дочь: Мясникова (Сычёва) Рита Александровна
Мать ребёнка: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1944
Мать ребёнка: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна
Шалочь, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1950
Мать ребёнка: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Смерть
1981
Москва, город федерального значения Москва