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Сычёв Александр Васильевич

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Место рождения

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сычёв Василий

Мать: Сычева Анна

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1938

Дочь: Мясникова (Сычёва) Рита Александровна

Мать ребёнка: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.07.1944

Сын: Сычёв Юрий Александрович

Мать ребёнка: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна

Шалочь, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1950

Сын: Сычёв Олег Александрович

Мать ребёнка: Сычева (Полянская) Лидия Григорьевна

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Смерть
1981
Москва, город федерального значения Москва

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