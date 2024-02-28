Матвеева Арина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Арина Ефимовна

Место рождения

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Матвеев Михаил Федотович

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Матвеев Иван Федотович

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Матвеев Николай Федотович

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Семен Федотович

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинкина Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Анна Федотовна

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турова Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич

Каменка, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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