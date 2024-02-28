Матвеева Арина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Матвеев Николай Федотович
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинкина Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Анна Федотовна
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турова Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Матвеев Федот Козьмич
Смерть
Неизвестно