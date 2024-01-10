Елепина (Елепина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1935
Дочь: Муравьёва Александра Ивановна
Отец ребёнка: Елепин Иван Иванович
Россия, село Верхотор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елепин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно