Елепина (Елепина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елепина (Елепина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1935

Дочь: Муравьёва Александра Ивановна

Отец ребёнка: Елепин Иван Иванович

Россия, село Верхотор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елепин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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