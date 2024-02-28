Киселев Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти26.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Раскулачивание
1935
Нарымский край
Отправлены на спецпоселение как кулаки (Постановление снк и цик ссср от 1.02.1930) Молчановский район село Ушулы
Смерть
26.03.1945