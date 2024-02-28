Киселев Илья Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Илья Никитич

Киселев Илья Никитич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1917

Дата смерти

26.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Киселев Никита Яковлевич

Мать: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Раскулачивание
1935
Нарымский край
Отправлены на спецпоселение как кулаки (Постановление снк и цик ссср от 1.02.1930) Молчановский район село Ушулы
Смерть
26.03.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close