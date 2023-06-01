Алтухова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Муж: Шапошников Николай Александрович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470, Запись 4 Жениху 23 года, невесте 25 лет Жених: Шапошников Николай Александрович Гжатский мещанин, 23 года Невеста: Алтухова Мария Алексеевна - Дочь Верейского Мещанина, 25 ле... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.

Сын: Шапошников Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Шапошников Николай Александрович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д. 490, Запись 59М отец: Шапошников Николай Александрович Гжатский мещанин мать: Шапошникова Мария Алексеевна Законная жена
Смерть
Неизвестно
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