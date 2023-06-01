Алтухова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
07.02.1910 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.470, Запись 4 Жениху 23 года, невесте 25 лет Жених: Шапошников Николай Александрович Гжатский мещанин, 23 года Невеста: Алтухова Мария Алексеевна - Дочь Верейского Мещанина, 25 ле... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.
Сын: Шапошников Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Шапошников Николай Александрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д. 490, Запись 59М отец: Шапошников Николай Александрович Гжатский мещанин мать: Шапошникова Мария Алексеевна Законная жена
Смерть
Неизвестно