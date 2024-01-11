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Каримов Анвар
Каримов Анвар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Каримов Мирзаакрам
1889 г.р.
Мать
(Нуриманова) Зайнаб
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1916
Отец:
Каримов Мирзаакрам
Мать:
Зайнаб
Смерть
Неизвестно
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