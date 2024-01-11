Каримов Анвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Анвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1916

Отец: Каримов Мирзаакрам

Мать: Зайнаб

Смерть
Неизвестно
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