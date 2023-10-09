Кузнецова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1890 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Палладиевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Палладиевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Палладиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916