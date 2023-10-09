Кузнецова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Прасковья Петровна

Кузнецова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1890 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Палладиевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Палладиевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Палладиевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Палладиевич

Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close