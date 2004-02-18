Тен Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2004

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2004

Отец: Тен Владимир Александрович

Мать: не указана

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