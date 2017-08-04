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Бухвостов Андрей Алексеевич

Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

16.03.1948

Дата смерти

04.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1948

Отец: Бухвостов Алексей Андреевич

Мать: Бухвостова Татьяна Иосифовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.08.1974

Сын: Бухвостов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бухвостова Любовь Сергеевна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.12.1982

Дочь: Бухвостова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Бухвостова Любовь Сергеевна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.07.1990

Сын: Бухвостов Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухвостова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухвостов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.08.2017
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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