Бухвостов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1948
Дата смерти04.08.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1948
Рождение ребёнка
06.08.1974
Сын: Бухвостов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Бухвостова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
02.12.1982
Дочь: Бухвостова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Бухвостова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
30.07.1990
Сын: Бухвостов Александр Андреевич
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухвостов Владимир Андреевич
Смерть
04.08.2017
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край