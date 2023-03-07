Йевев (дер. Вишенья) Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йевев (дер. Вишенья) Марк

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Место рождения

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Григорьев (?дер. Вишенья) Йев

Мать: Елизавета

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Марков (дер. Вишенья) Фатий

Мать ребёнка: Ем... (неразб)

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Марков (дер. Вишенья) Иван

Мать ребёнка: Ем... (неразб)

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ем... (неразб)

Смерть
Неизвестно
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