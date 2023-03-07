Йевев (дер. Вишенья) Марк
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Григорьев (?дер. Вишенья) Йев
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Марков (дер. Вишенья) Фатий
Мать ребёнка: Ем... (неразб)
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Марков (дер. Вишенья) Иван
Мать ребёнка: Ем... (неразб)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ем... (неразб)
Смерть
Неизвестно