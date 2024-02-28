Тихонъ Николаевъ Жерноклѣевъ Тихон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонъ Николаевъ Жерноклѣевъ Тихон Николаевич

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

12.08.1908 ст.

Дата смерти

02.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908 ст.

Отец: Николай Дмитріевъ Жерноклѣевъ Николай Дмитриевич

Мать: Жерноклеева Ульяна Александровна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Крещение
13.08.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жерноклеева Мария Порфирьевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.10.1932

Дочь: Водопьянова Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Жерноклеева Мария Порфирьевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерноклеева Мария Порфирьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
02.05.1953
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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