Тихонъ Николаевъ Жерноклѣевъ Тихон Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1908 ст.
Дата смерти02.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908 ст.
Крещение
13.08.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жерноклеева Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
21.10.1932
Дочь: Водопьянова Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Жерноклеева Мария Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1953