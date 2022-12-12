Калужинова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Калужинова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Калужинов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Калужинов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Калужинова Мария
Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1872 ст.
Дочь: Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно