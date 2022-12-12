Калужинова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова Анна Павловна

Калужинова Анна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Калужинова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Калужинов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Калужинов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Калужинова Мария

Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1872 ст.

Дочь: Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Калужинов Михаил Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close