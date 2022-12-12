Горшкова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1908

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Горшков Антон Петрович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1908

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Горшков Антон Петрович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Антон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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