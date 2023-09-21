Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1979
Дочь: Соболева (Рубцова) Антонина Евгеньевна
Отец ребёнка: Рубцов Евгений Аркадьевич
Рождение ребёнка
05.01.1981
Дочь: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Рубцов Евгений Аркадьевич
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Рубцова Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Рубцов Евгений Аркадьевич