Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1979

Дочь: Соболева (Рубцова) Антонина Евгеньевна

Отец ребёнка: Рубцов Евгений Аркадьевич

Рождение ребёнка
05.01.1981

Дочь: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Рубцов Евгений Аркадьевич

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Рубцова Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Рубцов Евгений Аркадьевич

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