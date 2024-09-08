Гуськова (Пиляева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Пиляева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гуськов Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Гуськов Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Гуськов Евгений Михайлович

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