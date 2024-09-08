Гуськова (Пиляева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуськов Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Гуськов Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Гуськов Евгений Михайлович