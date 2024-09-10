Калганов Дмитрий Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти07.06.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1839
Жена: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
06.10.1840
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
14.03.1843
Дочь: (Калганова) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
28.04.1845
Сын: Калганов Афонасий Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
25.10.1847
Дочь: (Калганова) Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
09.07.1850
Дочь: (Калганова) Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
23.04.1853
Дочь: (Калганова) Мавра Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Емельянова
Смерть
07.06.1881