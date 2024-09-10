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Калганов Дмитрий Филимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

07.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1839

Жена: Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
06.10.1840

Сын: Калганов Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
14.03.1843

Дочь: (Калганова) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
28.04.1845

Сын: Калганов Афонасий Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
25.10.1847

Дочь: (Калганова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
09.07.1850

Дочь: (Калганова) Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
23.04.1853

Дочь: (Калганова) Мавра Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Емельянова

Смерть
07.06.1881

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