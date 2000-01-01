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Гусев Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гусев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1920

Сын: Гусев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна

Рождение ребёнка
11.06.1923

Дочь: Белякова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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