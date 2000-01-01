Гусев Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1920
Мать ребёнка: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1923
Дочь: Белякова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Зинаида (Зиновия) Алексеевна
Смерть
Неизвестно