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Кудряшов Александр

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Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1942
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Кобылино, Щеколдинская волость, Зубцовский уезд
Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Кобылино, кладбище, могила № 24
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