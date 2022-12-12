Кудряшов Александр
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти12.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1942
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Кобылино, Щеколдинская волость, Зубцовский уезд
Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Кобылино, кладбище, могила № 24