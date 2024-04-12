Репина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепина Анна Алексеевна

Репина Анна Алексеевна

Место рождения

Зеркаево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1909

Дата смерти

06.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1909

Отец: Репин Алексей Григорьевич

Мать: Петрова Александра Ксенофонтовна

Зеркаево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лаврентьева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.07.1936

Сын: Мельников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Алексеевич

Фанеево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
06.12.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close