Репина Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1909
Дата смерти06.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1909
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лаврентьева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Лаврентьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.07.1936
Сын: Мельников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Алексеевич
Фанеево, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
06.12.1993