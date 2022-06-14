Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти14.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Николай
Рождение ребёнка
1976
Смерть
14.06.2022