Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Файзрахманова) Нурания Мирзахановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

14.06.2022

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Файзрахманов Мирзахан Файзрахманович

Мать: Файзрахманова (Сабитова) Голмэзинэ Сабитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Николай

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Николай

Смерть
14.06.2022

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