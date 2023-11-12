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Прасковья Терентьевна
Прасковья Терентьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Терентий Максимович
1767 г.р.
Мать
Анна Васильевна
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Терентий Максимович
Мать:
Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
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