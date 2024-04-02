Кошмуратов Жоомарт Эргешовичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмуратов Жоомарт Эргешовичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Мать: Майра

Рождение ребёнка
02.02.2001

Сын: Эргешов Нурболот Жоомартовичь

Мать ребёнка: Гапарова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргешова Жаркынай Жоомартовна

Мать ребёнка: Гапарова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргешова Жанылай Жоомарьовна

Мать ребёнка: Гапарова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргешова Гулайым Жоомартовна

Мать ребёнка: Гапарова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргешова Нурайым Жоомартовна

Мать ребёнка: Гапарова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эргешов Нурмидин Жоомартовичь

Мать ребёнка: Гапарова Галия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапарова Галия

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