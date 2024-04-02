Кошмуратов Жоомарт Эргешовичь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Мать: Майра
Рождение ребёнка
02.02.2001
Сын: Эргешов Нурболот Жоомартовичь
Мать ребёнка: Гапарова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эргешова Жаркынай Жоомартовна
Мать ребёнка: Гапарова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эргешова Жанылай Жоомарьовна
Мать ребёнка: Гапарова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эргешова Гулайым Жоомартовна
Мать ребёнка: Гапарова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эргешова Нурайым Жоомартовна
Мать ребёнка: Гапарова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эргешов Нурмидин Жоомартовичь
Мать ребёнка: Гапарова Галия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гапарова Галия