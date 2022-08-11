Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1941
Дата смерти11.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941
Рождение ребёнка
07.04.1968
Дочь: Топоркова Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топоркова Галина Александровна
Отец ребёнка: Никулин Александр Николаевич
Смерть
11.08.2022
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область