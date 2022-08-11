Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина (Токарева) Мария Дмитриевна

Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.09.1941

Дата смерти

11.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1941

Отец: Токарев Дмитрий Кириллович

Мать: Токарева Евдокия Герасимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.04.1968

Дочь: Топоркова Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Топоркова Галина Александровна

Отец ребёнка: Никулин Александр Николаевич

Смерть
11.08.2022
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close