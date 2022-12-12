Грачев Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Канаус, Литва
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
2012
Красногорск, Красногорск, Московская область