Грачев Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Павел Сергеевич

Грачев Павел Сергеевич

avatar

Место рождения

Рвы, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рвы, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Канаус, Литва
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
2012
Красногорск, Красногорск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close