Соломахин Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
30.01.1889
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Степан Лукич Соломахин и отстав.солдат Иван Нестерович Просецкий; по невесте: Спиридон Семёнович Чирков и Семен Иванович?
Рождение ребёнка
?.10.1889
Сын: Соломахин Николай
Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1890
Сын: Соломахин Стефан Иванович
Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Соломахин Никита Иванович
Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Соломахин Николай Иванович
Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна
Бракосочетание
01.07.1907
оба вдовцы по 1 браку.
Рождение ребёнка
20.06.1908
Мать ребёнка: Соломахина Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1909
Мать ребёнка: Соломахина Агафия Андреевна
Смерть
Неизвестно