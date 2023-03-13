Соломахин Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломахин Иван Емельянович

Соломахин Иван Емельянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Соломахин Емельян Лукинович

Мать: Соломахина Ксения Автономовна

Бракосочетание
30.01.1889

Жена: Соломахина Марфа Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Степан Лукич Соломахин и отстав.солдат Иван Нестерович Просецкий; по невесте: Спиридон Семёнович Чирков и Семен Иванович?
Рождение ребёнка
?.10.1889

Сын: Соломахин Николай

Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1890

Сын: Соломахин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Соломахин Никита Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Соломахин Николай Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Марфа Ивановна

Бракосочетание
01.07.1907

Жена: Соломахина Агафия Андреевна

оба вдовцы по 1 браку.
Рождение ребёнка
20.06.1908

Сын: Соломахин Иван Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
04.06.1909

Сын: Соломахин Федор Иванович

Мать ребёнка: Соломахина Агафия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close