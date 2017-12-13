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Ляпков Александр Иванович

Место рождения

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

11.05.1933

Дата смерти

13.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1933

Отец: Ляпков Иван Васильевич

Мать: Ляпкова Мария Терентьевна

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляпкова Юлия Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпков Иван Александрович

Мать ребёнка: Ляпкова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпкова Елена Александровна

Мать ребёнка: Ляпкова Юлия Васильевна

Смерть
13.12.2017
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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