Ляпков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1933
Дата смерти13.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1933
Отец: Ляпков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ляпкова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпков Иван Александрович
Мать ребёнка: Ляпкова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпкова Елена Александровна
Мать ребёнка: Ляпкова Юлия Васильевна
Смерть
13.12.2017