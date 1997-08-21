Кононова Анастасия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1906
Дата смерти21.08.1997
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1906
Рождение ребёнка
07.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1935
Дочь: Перфилова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Кононов Василий Григорьевич
Смерть
21.08.1997