Кононова Анастасия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Анастасия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1906

Дата смерти

21.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1906

Отец: Алексеев Евграф Федорович

Мать: Алексеева Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.11.1935

Дочь: Перфилова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кононов Василий Григорьевич

Смерть
21.08.1997
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