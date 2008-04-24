Рубанова (Бочкарёва) Альбина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1943
Дата смерти24.04.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1943
Отец: Соловьев Александр
Рождение ребёнка
17.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубанов Владимир Васильевич
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1972
Сын: Рубанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Рубанов Владимир Васильевич
Смерть
24.04.2008
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область