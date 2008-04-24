Рубанова (Бочкарёва) Альбина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Бочкарёва) Альбина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1943

Дата смерти

24.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1943

Отец: Соловьев Александр

Мать: Бочкарëва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубанов Владимир Васильевич

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Рубанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Рубанов Владимир Васильевич

Смерть
24.04.2008
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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