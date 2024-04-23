Холоденко Василий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1927
Сын: Холоденко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Холоденко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна
Смерть
Неизвестно