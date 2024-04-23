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Холоденко Василий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холоденко Прохор Иванович

Мать: Холоденко Ефимия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Холоденко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Холоденко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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