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Рогозина Елизавета Николаевна
Рогозина Елизавета Николаевна
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
31.05.1978
Пол
Женский
Отец
Рогозин Николай Александрович
1937 г.р.
Мать
Рогозина (Ляк) Елена Семеновна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978
Отец:
Рогозин Николай Александрович
Мать:
Рогозина Елена Семеновна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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