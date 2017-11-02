Митин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Василий Иванович

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Место рождения

касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation

Дата рождения

26.12.1920

Дата смерти

02.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1920

Отец: Митин Иван Иванович

Мать: Митина Екатерина Фёдоровна

касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Анна Павловна

касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
02.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Анна Павловна

Касимов, Касимов, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Анна Павловна

Касимов, Касимов, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Анна Павловна

касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Смерть
02.11.2017
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Похороны
Неизвестно
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
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