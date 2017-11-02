Митин Василий Иванович
Место рождениякасимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Дата рождения26.12.1920
Дата смерти02.11.2017
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1920
Отец: Митин Иван Иванович
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
28.06.1950
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
02.11.1953
Касимов, Касимов, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1957
Касимов, Касимов, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1966
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Смерть
02.11.2017
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Похороны
Неизвестно
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation