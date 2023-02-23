Селюнцева (Догурко) Софья Арестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюнцева (Догурко) Софья Арестовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Догурко Арест (Орест)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1928

Дочь: Шарова Валентина Тарасовна

Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1942

Дочь: Щетинина Антонина Тарасовна

Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селюнцева Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селюнцев Валентин Тарасович

Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович

Смерть
Неизвестно
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