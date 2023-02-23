Селюнцева (Догурко) Софья Арестовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Догурко Арест (Орест)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1928
Дочь: Шарова Валентина Тарасовна
Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1942
Дочь: Щетинина Антонина Тарасовна
Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селюнцева Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селюнцев Валентин Тарасович
Отец ребёнка: Селюнцев Тарас Иванович
Смерть
Неизвестно