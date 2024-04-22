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Зверев Корней Маркович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Зверев Марк Никандрович

Мать: скрыто настройками приватности

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Василий Корнеевич

Мать ребёнка: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна

Упоминание
Неизвестно
перепись населения 1917 | Ф233 Оп1Б Д551 Том 2 - | В переписи населения 1917 года зафиксированы домохозяйства: | стр.38-39 - Зверев Марк Никандрович (47), жена Акулина Демьяновна (43), сын Корней (17)... Показать все
Смерть
Неизвестно
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