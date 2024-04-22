Зверев Корней Маркович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Зверев Марк Никандрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева Гликерия (Лукерья) Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
перепись населения 1917 | Ф233 Оп1Б Д551 Том 2 - | В переписи населения 1917 года зафиксированы домохозяйства: | стр.38-39 - Зверев Марк Никандрович (47), жена Акулина Демьяновна (43), сын Корней (17)... Показать все
Смерть
Неизвестно