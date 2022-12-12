Зонова Марина Ивановна
Место рожденияд. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Дата рожденияВычислено 1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1712 ст.
Отец: Зонов Иван -
Мать: не указана
д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Бронников Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Сын: Бронников Степан Моисеевич
Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич
Смерть
Неизвестно