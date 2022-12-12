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Зонова Марина Ивановна

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Место рождения

д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)

Дата рождения

Вычислено 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1712 ст.

Отец: Зонов Иван -

Мать: не указана

д. Зоновы, д. Леонтьевская (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Бронников Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Бронников Степан Моисеевич

Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Бронников Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Бронников Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Бронников Моисей Юрьевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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