Ющенко Франя Фильковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Ющенко Михалина Полина Яновна Ивановна
Отец ребёнка: Ющенко Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукуруза Тереза Яновна
Отец ребёнка: Ющенко Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулько Людвиня Яновна
Отец ребёнка: Ющенко Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Юзько Янович
Отец ребёнка: Ющенко Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Франко Янович
Отец ребёнка: Ющенко Ян
Смерть
Неизвестно