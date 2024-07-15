Шайгарданова Бания Шайхельмардановна
Место рождения
Дата рождения30.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1949
Рождение ребёнка
16.11.1972
Сын: Тагиров Ильнур Ильтузарович
Отец ребёнка: Тагиров Ильтузар Халикович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1978
Дочь: Тагирова Гульнара Ильтузаровна
Отец ребёнка: Тагиров Ильтузар Халикович
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл