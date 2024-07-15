Шайгарданова Бания Шайхельмардановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайгарданова Бания Шайхельмардановна

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Место рождения

Поисево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1949

Отец: Шайгарданов Шайхельмардан Шайгарданович

Мать: Фаррахова Зяйтуна Фарраховна

Поисево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1972

Сын: Тагиров Ильнур Ильтузарович

Отец ребёнка: Тагиров Ильтузар Халикович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1978

Дочь: Тагирова Гульнара Ильтузаровна

Отец ребёнка: Тагиров Ильтузар Халикович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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