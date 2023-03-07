Федоров (?село Покровское) Антон
Место рождения
Дата рожденияПосле 1756
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Антонов (?село Покровское) Прохор
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Антонов (?село Покровское) Василий
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815
Сын: Антонов (село Покровское) Иван
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813
Смерть
1835