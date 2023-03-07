Федоров (?село Покровское) Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров (?село Покровское) Антон

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Место рождения

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

После 1756

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Антонов (?село Покровское) Прохор

Мать ребёнка: Прасковья

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Антонов (?село Покровское) Василий

Мать ребёнка: Прасковья

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1813 и 1815

Сын: Антонов (село Покровское) Иван

Мать ребёнка: Прасковья

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Фиона

Мать ребёнка: Прасковья

Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1835
Покровское, Фировский муниципальный район, Тверская область
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