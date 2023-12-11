Проценок Павел Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Проценок Ирина Павлова
Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бас Мария Павлова
Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова
Рождение ребёнка
31.07.1786 ст.
Дочь: Проценок Анна Павлова
Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова
Рождение ребёнка
20.07.1790 ст.
Дочь: Проценок Улита Павлова
Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно