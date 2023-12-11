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Проценок Павел Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Проценок Кирилл Прокопьев

Мать: Проценок Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Проценок Ирина Павлова

Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бас Мария Павлова

Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова

Рождение ребёнка
31.07.1786 ст.

Дочь: Проценок Анна Павлова

Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова

Новые Боровичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1790 ст.

Дочь: Проценок Улита Павлова

Мать ребёнка: Проценок Феодосия Кириллова

Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Феодосия Кириллова

Смерть
Неизвестно
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