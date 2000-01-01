Мамистов Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти13.04.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Мамистов Михайло Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Мамистов Аполлон Матвеевич
Мать ребёнка: Мамистова Парасковья 1
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич
Мать ребёнка: Мамистова Парасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1868