Мамистов Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистов Матвей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

13.04.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Мамистов Михайло Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мамистов Аполлон Матвеевич

Мать ребёнка: Мамистова Парасковья 1

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич

Мать ребёнка: Мамистова Парасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамистова Парасковья Андреевна

Смерть
13.04.1868
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