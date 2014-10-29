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Кибальник Демьян Александрович
Кибальник Демьян Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Кибальник Александр Михайлович
1976 г.р.
Мать
Петрий Евгения Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2014
Отец:
Кибальник Александр Михайлович
Мать:
Петрий Евгения Владимировна
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