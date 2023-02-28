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Забалуев Георгий Николаевич
Забалуев Георгий Николаевич
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
1914
Дата смерти
1914
Пол
Мужской
Отец
Забалуев Николай Степанович
1869 г.р.
Мать
Забалуева Татьяна Ивановна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Забалуев Николай Степанович
Мать:
Забалуева Татьяна Ивановна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1914
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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