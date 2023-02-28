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Забалуев Георгий Николаевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Забалуев Николай Степанович

Мать: Забалуева Татьяна Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1914
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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