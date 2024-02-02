Шиверских Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1749 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Шиверских Илья Филиппович
Отец ребёнка: Шиверских Филипп Иванович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Шиверских Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Шиверских Филипп Иванович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Шиверских Ефимия Филипповна
Отец ребёнка: Шиверских Филипп Иванович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно