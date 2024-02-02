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Шиверских Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Шиверских Илья Филиппович

Отец ребёнка: Шиверских Филипп Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Шиверских Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Шиверских Филипп Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Шиверских Ефимия Филипповна

Отец ребёнка: Шиверских Филипп Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиверских Филипп Иванович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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