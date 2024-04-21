Луговская Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговский Максим Михайлович
Отец ребёнка: Луговской Михаил Павлович
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Луговская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Луговской Михаил Павлович
Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно