Луговская Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговская Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговский Максим Михайлович

Отец ребёнка: Луговской Михаил Павлович

Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Луговская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Луговской Михаил Павлович

Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Михаил Павлович

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