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Зубкова Ульяна Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Зубкова Мариамна

Отец ребёнка: Зубков Василий Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Василий Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Василий Акимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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