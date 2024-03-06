Волков Михаил Филиппов(Ич)
Место рожденияд.Георгиевская Слобода
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смерти12.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1788
Отец: Волков Филипп Михайлов(Ич)
Мать: Степанида Федоров(Н)А
д.Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Михайлов(Н)А
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
д.Колычево
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Михайлов(Н)А
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
д.Колычево
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Михайлов(Н)А
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
д.Колычево
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Михайлов(Н)А
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
д.Колычево
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агрофена Михайлов(Н)А
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
д.Колычево
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрофена Михайлов(Н)А
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
д.Колычево
Смерть
12.08.1867
Причина смерти: Написано от стрости 100 лет