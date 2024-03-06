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Волков Михаил Филиппов(Ич)

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Место рождения

д.Георгиевская Слобода

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

12.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Волков Филипп Михайлов(Ич)

Мать: Степанида Федоров(Н)А

д.Георгиевская Слобода
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Михайлов(Н)А

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

д.Колычево
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Михайлов(Н)А

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

д.Колычево
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Михайлов(Н)А

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

д.Колычево
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Михайлов(Н)А

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

д.Колычево
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агрофена Михайлов(Н)А

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

д.Колычево
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрофена Михайлов(Н)А

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

д.Колычево
Смерть
12.08.1867
Причина смерти: Написано от стрости 100 лет
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