Курсаков Гаврил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1828
Жена: Параскева Петровна
свидетели: Иван Романович Чукедов и Никифор Иванович Резанов
Рождение ребёнка
?.12.1864
Сын: Курсаков Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Смерть
Неизвестно