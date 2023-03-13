Курсаков Гаврил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсаков Гаврил Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1828

Жена: Параскева Петровна

свидетели: Иван Романович Чукедов и Никифор Иванович Резанов
Рождение ребёнка
?.12.1864

Сын: Курсаков Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно
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