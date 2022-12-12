Котов Иван Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Иван Даниилович

Котов Иван Даниилович

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Котов Даниил Петрович

Мать: Котова Евдокия Марковна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Котов Назар Иванович

Мать ребёнка: Котова Мелания Матвеевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Котова Мелания Матвеевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Мелания Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close