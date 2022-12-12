Котов Иван Даниилович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Котов Даниил Петрович
Мать: Котова Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Котов Назар Иванович
Мать ребёнка: Котова Мелания Матвеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Котова Мелания Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Мелания Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно